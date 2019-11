CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'E' UN TORNEOORARI RIDOTTIIN PISCINALa Piscina di Belluno avvisa gli utenti che in occasione del Torneo San Martino di pallanuoto di sabato e domenica prossimi, l'impianto natatorio di Lambioi avrà il seguente orario: sabato 9 novembre: vasca tuffi chiusa tutto il giorno; domenica 10 novembre: vasca nuoto e vasca tuffi chiuse la mattina (saranno aperte entrambe dalle 15.30 alle 19). L'accesso alle tribune, per chi volesse assistere al torneo, sarà libero.IL BANDOIL COMUNE ASSUMEA TEMPO PIENOScadono alle ore 12 del 29 novembre i termini per...