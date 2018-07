C'è Streetfood: fine settimana tra cibo e saldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRA FESTA E OCCASIONIBELLUNO Puccia con il polpo, hamburger di chianina, fritto di pesce, arrosticini, burritos e shopping. La goduria del palato si sposa anche quest'anno con la febbre dei saldi. Prosegue il matrimonio tra l'Associazione nazionale Streetfood e il Consorzio Belluno Centro Storico. La strana coppia cibo-sconti andrà in scena sabato, quando in occasione del via dei saldi di fine stagione i negozi saranno aperti fino a tarda sera e, chi arriverà in centro per curiosare, potrà mangiare vero cibo da strada nei vari stand...