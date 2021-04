Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Il consigliere comunale Franco Roccon (Civiltà belluense Liga veneta repubblica) risponde all'ex assessore al Personale, Maurizio Busatta. Il caso è ancora quella sentenza 1/2021 che si riferisce, presumibilmente secondo quanto si è appreso da fonti degli uffici comunali, ad un dirigente comunale dell'allora amministrazione Prade e non, come scritto in precedenza, ad un'altra dirigente. L'avverbio è d'obbligo, «perché...