Buoni fruttiferi postali, 418mila sottoscrizioni e oltre 113mila libretti in tutta la provincia

IL RISPARMIOBELLUNO Non sotto il materasso. I bellunesi mettono i soldi in Posta. I Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti Postali restano tra le forme di risparmio più amati, in provincia di Belluno si contano ben 418.000 sottoscrizioni. In particolare, i Libretti Postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato sono oggi oltre 113.000, richiestissimi perchè offrono la possibilità di essere sottoscritti e incassati senza nessuna spesa in qualunque ufficio postale. I Buoni Fruttiferi, invece, raggiungono quota 305.000....