BUON AUSPICIO

BELLUNO Il primo vagito del 2021 nella provincia di Belluno è stato quello di Matilde De Menech. Allo scoccare delle 6.29 di ieri mattina la piccolina è venuta al mondo all'ospedale di Belluno, per la gioia della famiglia che risiede nel comune di Longarone. Grazie a Matilde il nosocomio di Belluno ha scippato il primato a quello di Feltre che, nonostante la notte movimentata, ha dovuto attendere un'ora in più, ossia le 7.28, per veder venire al mondo il primo bambino di questo 2021. Anzi, la prima bambina. Perché al Santa Maria del Prato è nata Ginevra; la piccola vivrà insieme a mamma Federica, papà Fabio e il fratellino Filippo a Valdobbiadene. L'ospedale di Feltre non è però riuscito quest'anno neppure a ottenere il primato dell'ultimo nato del 2020. Alle 12.30 è infatti nato Sebastiano, figlio di Susi e Luca di Caerano di San Marco ma, poco meno di un'ora dopo, alle 13.24, al San Martino di Belluno, è nata Aurora di Longarone. Insomma, anche quest'anno i due reparti di ostetricia hanno cercato di contendersi il primato provinciale. Il tutto, chiaramente, goliardicamente perché poi la cosa più bella è stata quella di vedere nuove vite venire al mondo e regalare a tutti, sanitari e non, un po' di fiducia e speranza per il futuro. Speranza che quest'anno arriva anche dai dati: 609 nuovi nati a Belluno e circa 760 a Feltre, con un trend in crescita.

I NUMERI

È del +2,8% la percentuale di aumento dei nuovi nati al San Martino di Belluno. «Nonostante il calo delle nascite a livello nazionale, il dato registrato a livello locale è decisamente in controtendenza. I nuovi nati nel 2020 sono stati 609 rispetto ai 590 del 2019 - spiega il Direttore della Ostetricia e Ginecologia di Belluno Fabio Tandurella -. Un risultato che porta un messaggio positivo in un periodo così complesso e che fa ben sperare per la nostra provincia, già di suo appesantita da problemi di spopolamento e invecchiamento. Un risultato a cui hanno contribuito gli elevati livelli di assistenza ai parti garantiti dall'efficiente lavoro di equipe multidisciplinare». Come spiega Tandurella, «Il punto di forza è la strutturazione di un percorso comune che parte dalla presa in carico continua con il supporto alle neo mamme. Alle mamme è stata garantita una nascita il più possibile naturale, la presenza del papà in sala parto e il bimbo in camera con la mamma per favorire l'allattamento al seno. Sono stati organizzati corsi a distanza di accompagnamento al parto, in risposta anche ai tanti dubbi e domande generate dall'ansia dettata dalla pandemia».

NASCITE STABILI A FELTRE

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a mantenere stabile, rispetto allo scorso anno, il numero dei bambini nati nel nostro punto nascita - affermano il direttore della Ginecologia e Ostetricia di Feltre Laura Favretti e la caposala Elda Cengia -. La necessità di limitare il più possibile gli accessi al reparto, ci ha permesso di sperimentare modalità alternative di vicinanza con le donne. Già da marzo di quest'anno abbiamo organizzato incontri online (fisicamente all'aperto durante l'estate) allo scopo di aggiornarle sulle modalità organizzative che si stavano mettendo in atto in risposta alla diffusione del Corona Virus ma soprattutto per far si che le donne non fossero prese dal panico». «Fin dall'inizio della pandemia ci siamo spesi per mantenere il più possibile l'integrità del percorso nascita e siamo riusciti a garantire la presenza dei papà durante il travaglio ed il parto, anche a fronte di positività per Covid della mamma. In presenza di tampone Covid negativo, poi, abbiamo mantenuto il libero accesso per i papà durante la degenza della compagna» proseguono Favretti e Cengia.

IL SALUTO

Tradizionalmente, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin fa visita al reparto, salutando le nuove famiglie. Quest'anno, causa Covid, la tradizione è stata interrotta, ma il primo cittadino ha comunque voluto mandare un proprio messaggio. «In questo momento di difficoltà e preoccupazione accogliamo con particolare gioia questi bambini e siamo vicini ai loro genitori. La nuova vita è simbolo di speranza, ancor più all'inizio di questo 2021, che ci auguriamo tutti essere l'anno di una graduale ripresa della nostra vita comunitaria. Un sentito ringraziamento va anche a tutto il personale sanitario».

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA