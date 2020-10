LO SFOGO

BELLUNO Non smette di trovare situazioni che non meritino di essere segnalate, il consigliere del Patto Belluno Francesco Pingitore. Dall'ingresso dell'ecocentro di San Fermo, Cordele, a cartelli stradali che quasi non si vedono a causa della vegetazione. «Serve più lavoro e meno attività social», fa presente il consigliere, senza girarci tanto intorno. «L'ingresso all'econcentro dice Pingitore - è un rattoppo di asfalto dietro l'altro. Perfino i dipendenti hanno segnalato più volte la questione, ma niente da fare. Io dico che una Bellunum che si rispetti, una società che vuole allargarsi ed espandersi, potrebbe anche pensare di guardare prima a casa propria: è in questo stato da due anni. Gli asfalti si consumano bisogna segnalare al Servizio manutentivo del comune di provvedere». I cartelli stradali coperti dalla vegetazione sono un motivo ormai ripetitivo: «Ce ne sono da più parti, anche nella più vicina periferia, come Cavarzano». Il Patto Belluno Dolomiti tiene, in modo particolare, al parco fluviale di Lambioi: «È stata proprio bugia manifesta. Tutti sapevano che a Ferragosto doveva essere riaperto il parco di Lambioi e non è successo. Perché si continuano a far promesse, senza poi mantenerle? Lambioi, il Nevegàl, l'illuminazione della Veneggia, la bretella del Cucciolo...».

Fe.Fa.

