L'ANALISI

BELLUNO Sono 3mila 171 i posti di lavoro bruciati in provincia di Belluno da inizio anno. Il dato è emerso dal report mensile di Veneto Lavoro che evidenzia come in provincia il saldo continui a essere negativo. A fronte di 12mila 421 assunzioni ci sono state infatti 15mila 592 cessazioni dei rapporti di lavoro nei primi nove mesi dell'anno. Visto che al momento i licenziamenti sono ancora bloccati è facile ricondurre quelle 15mila cessazioni a contratti di lavoro a termine che non sono stati rinnovati.

IL TERZO TRIMESTRE

Negli ultimi tre mesi la provincia di Belluno e quella di Venezia sono le uniche due ad avere un saldo negativo. Belluno è a -924 mentre Venezia è a -9.335. Tutte le altre province del Veneto hanno un saldo positivo. Guardando al solo mese di Settembre i posti andati in fumo sono 8mila 170. È andata comunque meglio di quanto era successo nel 2019 quando il saldo in provincia di Belluno era negativo di 13.288 unità. Facile dunque stabilire che alla fine della stagione estiva in provincia ci sia un crollo dell'occupazione fisiologico. Ma c'è poco da star allegri se quest'anno il saldo è meno negativo rispetto all'anno procedente. Da inizio anno infatti i numeri mettono in evidenza una grande difficoltà a tornare ai livelli occupazionali del passato. A pagare il prezzo piu alto della crisi relativa al coronavirus è il turismo: «Nel quale - rivela Veneto Lavoro - si concentra il 37% della perdita occupazionale complessiva registrata nel 2020 rispetto ai primi nove mesi del 2019 (-16.300 posizioni lavorative nel confronto tra i due periodi)». A seguire a pagare un prezzo elevato è il metalmeccanico (-5.000), la logistica (-4.000) e il commercio (-2.000). Solo due settori, editoria-cultura e servizi finanziari, hanno mostrato (in Veneto) un saldo occupazionale migliore rispetto al 2019, seppure su valori assoluti marginali. AZ

