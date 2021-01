VIABILITA'

BELLUNO La Cucciolo Marisiga non s'ha da fare. L'annuncio del sindaco Jacopo Massaro sull'avvio, a breve, degli espropri lungo il tratto interessato ha messo in moto il Comitato che oggi ha pronto un piano di battaglia ed è deciso a farsi ascoltare. Giovedì è in programma il primo appuntamento, sarà con i consiglieri di opposizione di Palazzo Rosso, a cui seguirà una chiacchierata con il sindaco stesso. La posta in gioco è troppo alta, per Lorenzo Battistel il portavoce del gruppo ne va della qualità della vita di intere frazioni.

IL COMITATO

«Il nostro scopo è manifestare il parere contrario non tanto all'opera in sé quanto a come è stata pensata la risoluzione di questo problema spiega -. Siamo tutti d'accordo che la situazione della Cerva vada risolta, ma non lo si farà con la bretella di collegamento tra il Cucciolo e via Mier». Il progetto coinvolgerebbe gli abitanti della zona di via Agordo, di via Mier fino al Cucagas perché porterebbe in mezzo all'abitato una nuova strada. Esattamente l'opposto di quanto Battistel e co auspicano e caldeggiano. Una circonvallazione esterna alla città, come già esiste a Lentiai e a Mier, di questo c'è bisogno secondo il gruppo di cittadini. Niente di nuovo, certo, un'idea simile era già stata avanzata ai tempi dell'amministrazione Bortoluzzi e poi Gamba, ma non se n'è mai fatto nulla. «Negli anni questa strada è stata presentata come il proseguo del Fio2 che, però, è stato abbandonato prosegue il portavoce del sodalizio -. Per noi la questione viabilità in quella parte della città va risolta con un progetto di ampio respiro, da realizzare in collaborazione con i comuni di Sospirolo, Agordo, Sedico. Arriveranno soldi per le Olimpiadi? Bene, bisogna far sì che servano anche per queste infrastrutture. Lungo l'asse est ovest la Valbelluna ha una strada di scorrimento, manca a est ovest nel tratto agordino. Ci sarebbe anche l'interesse delle aziende agordine di collegarsi verso l'autostrada, perché non discuterne con gli imprenditori?». Giovedì, all'incontro via Zoom in programma alle 21 saranno presenti i consiglieri di opposizione Franco Roccon (che porterà il tema anche nella commissione urbanistica in programma per oggi), oltre a Paolo Gamba, Raffaele Addamiano, Luciano Da Pian e Francesco Pingitore. Da loro si cercherà di ricostruire lo stato delle cose e si cercheranno, così da arrivare pronti e preparati al secondo appuntamento previsto, quello con il sindaco Massaro. La data per questa chiacchierata, però, non è ancora stata fissata.

A.Tr.

