Dito puntato da parte del Pd bellunese contro la maggioranza in consiglio Regionale. «Hanno bocciato il nostro emendamento per il sostegno all'acquisto, al recupero e alla costruzione di abitazioni nei comuni montani. Il provvedimento avrebbe avuto un impatto minimo sul bilancio regionale, appena 4,5 milioni di euro, ma notevole per i nuclei famigliari con reddito inferiore a 75 mila euro che avrebbero potuto essere destinatari di contributi fino a 20 mila euro per la l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. «Avevamo sollecitato da tempo questo provvedimento», spiega la segretaria provinciale del PD Monica Lotto, «sulla scorta di quanto fa l'Emilia Romagna - il cui impegno a dire il vero è di 30 milioni l'anno per la prima casa delle famiglie. Ma anche riprendendo il sostegno ai nuclei famigliari che la stessa regione Veneto prevedeva prima dell'avvento di Zaia».

L'emendamento è stato presentato dal gruppo consiliare del PD in Consiglio regionale con la relatrice di minoranza Vanessa Camani ma i voti del solo Pd non sono bastati. «L'attenzione alla montagna per noi è fondamentale» ha sottolineato il capogruppo del PD in Consiglio, Giacomo Possamai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

