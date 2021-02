IL PROCESSO

BELLUNO Quasi tre anni di maltrattamenti tradotti in minacce, schiaffi e insulti costanti. È un vero e proprio incubo ciò che avrebbe vissuto una donna di 78 anni, residente nel capoluogo e costretta a subire le vessazioni del nipote mese dopo mese. Alla sbarra c'è un giovane di 23 anni, all'epoca intrappolato nel mondo della droga e quindi bisognoso di denaro liquido per potersela acquistare. Ieri mattina, davanti al gip di Belluno, c'era solo il suo avvocato Giorgio Gasperin. E, alla fine, il giovane è stato rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della nonna che non ha voluto costituirsi parte civile.

L'INFERNO

Secondo quanto raccolto dalla Procura della Repubblica di Belluno gli insulti erano all'ordine del giorno e durarono per tre anni, dal 2017 fino al 2020. Purtroppo il giovane non si fermava alle offese. In diverse occasioni arrivò a strattonarla e a picchiarla tanto che l'anziana, spaventata a morte dal nipote, si trovava costretta a chiudersi a chiave nella sua stanza per evitare che fosse troppo aggressivo nei suoi confronti. Una precauzione più che legittima dal momento che, da quanto raccontò agli inquirenti, il 23enne minacciava spesso di farle del male. Queste situazioni esplodevano soprattutto quando il nipote aveva bisogno di denaro per comprarsi la sostanza stupefacente. Ed è probabile che l'astinenza lo facesse diventare violento verso la nonna. Quindi rubava il denaro che trovava in casa e correva a comprarsi le dosi. Capitava, a volte, che il giovane portasse a casa amici. Persone non gradite che la donna, proprietaria dell'appartamento, aveva tutto il diritto di non volere all'interno della propria abitazione ma a cui non poteva dire o fare alcunché per paura che questo si ritorcesse contro di lei. Agli inquirenti la parte offesa raccontò le urla continue e gli schiaffi. Se diceva di no a una delle richieste strampalate del nipote veniva picchiata. E se non se la prendeva con lei, distruggeva la casa. C'erano dei momenti, infatti, in cui aveva degli scatti d'ira molto violenti durante i quali danneggiava quadri, soprammobili, oggetti che trovava nelle stanze e che gli servivano da valvola di sfogo. Tutto a discapito della povera anziana che rimaneva inerme. Questo incubo durò per circa tre anni. Poi la donna trovò la forza e il coraggio di denunciare. Attualmente non c'è alcuna misura cautelare nei confronti del giovane: il processo inizierà il 13 gennaio.

