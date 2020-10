IL COLLOQUIO

BELLUNO Giacca fluorescente, come si conviene nelle emergenze. Un aggiornamento dopo l'altro coordinati al minuto tra una video conferenza e una riunione con i collaboratori. Per l'assessore regionale uscente alla Protezione civile quella di ieri è stata una giornata in plancia di comando. «Su richiesta del prefetto mi sono collegato con la prefettura di Belluno - ha spiegato ieri pomeriggio l'assessore Gianpaolo Bottacin - mentre era in corso una riunione con sindaci, e vigili del fuoco. La situazione meteo prevede un fenomeno intenso che avrà il picco nel pomeriggio di sabato. Previste piogge intense, anche oltre i 150 mm in alcune zone. Precipitazioni accompagnate da vento forte».

LA MAPPA

La zona più interessata sarà probabilmente la Valbelluna anche se eventi piovosi molto rilevanti sono previsti anche in Agordino e nel resto della provincia. «Già giovedì sono stati allertati i primi cittadini. A livello di cittadinanza è bene che, soprattutto nel momento di picco, non ci si sposti se non per ragioni di necessità. Non stiamo parlando di un evento come Vaia ma siamo comunque in uno stato di allarme, di colore rosso». Si tratta di un livello che dal 2017 è stato toccato già sei volte (due all'anno). «Non va sottovalutato l'allarme in provincia di Belluno perché abbiamo un territorio che dopo Vaia è stato modificato dal punto di vista geologico e le opere di mitigazione del rischio 1500 cantieri sono avviati ma non terminati e quindi serve particolare cautela». I consigli ai cittadini passano attraverso l'invito di non mettersi in pericolo: «Il consiglio è quello di non andare in giro perché potresti essere colpito da oggetti. Non andare vicino ai corsi d'acqua, alberi o dove possono cadere oggetti dall'alto, o ancora sostare sopra i ponti».

TENDE E PREFABBRICATI

Schierati tutti i volontari di protezione civile che sono già stati pre allertati. Occhi puntati in particolare anche sulle tende dei drive in e i moduli fuori dalle scuole per permettere la ricreazione all'aperto e il distanziamento sociale. «I volontari di protezione civile, presidieranno le tende dei drive in. Nel caso in cui ci fosse bisogno di smontarle si potrà fare. L'operazione richiede un tempo limitato rispetto a quello necessario per il montaggio».

I DETTAGLI

Quando ci sono previsioni di eventi meteo rilevanti sia vento che pioggia anche i piccoli dettagli possono fare la differenza: «È bene porre grande attenzione anche alle cose che possono non avere apparentemente rilevanza. Se uno ha la macchina parcheggiata nell'interrato, e un corso d'acqua che scorre vicino a casa è bene che la tiri fuori. Ma ad essere molto attenti devono essere soprattutto le persone che pensano di avvicinarsi ai corsi d'acqua minori. Possono ingrossarsi all'improvviso. Per questa ragione - conclude Bottacin - è meglio starci attenti e tenersi alla larga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

