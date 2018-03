Bottacin: «Fare squadra è essenziale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOBELLUNO «Belluno faccia squadra per le Olimpiadi». Non c'entrano bob a quattro, curling o hockey. La squadra non deve gareggiare ai Giochi invernali: deve correre per i Giochi 2026. Possibilmente compatta. L'invito arriva da Giampaolo Bottacin. Destinatari: tutti i sindaci dei Comuni bellunesi. L'assessore regionale all'ambiente e alla specificità di Belluno ha scritto ai primi cittadini della provincia dolomitica, qualche giorno fa. Mentre Zaia lanciava la candidatura delle Dolomiti alle Olimpiadi invernali 2026, Bottacin scriveva...