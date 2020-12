REGIONE VENETO

BELLUNO Maltempo nel Bellunese: la Regione avanza la richiesta dello stato di emergenza. Lo dichiara l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin a fronte delle richieste emerse dopo il maltempo che nelle scorse settimane ha colpito violentemente la provincia.

«Stiamo definendo le ultime integrazioni per la relazione dei danni. Nel frattempo ho sentito anche il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per la richiesta dello stato di emergenza. Come è noto sottolinea l'assessore Bottacin - la Regione è l'ente che dichiara lo stato di crisi e raccoglie la relazione dei danni per inoltrarle al Dipartimento di Protezione Civile. Quest'ultimo, a sua volta, trasmette la richiesta al Consiglio dei Ministri affinché sia formalizzato lo stato di emergenza nazionale con i relativi stanziamenti. A tutto ciò segue, poi, l'ordinanza emessa dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile con la nomina dei commissari del post emergenza che, solitamente, sono identificati nei presidenti di Regione».

Il Decreto legislativo 1/2018 ha infatti individuato quali autorità di Protezione Civile i sindaci, i presidenti di Regione e il presidente del Consiglio.

«Visto quanto accaduto - conclude Bottacin -, siamo stati presenti fin da subito con tutte le nostre strutture per quanto di competenza al fine di risolvere le necessità nell'immediatezza. Ora, oltre a quanto già fatto, ci aspettiamo anche un intervento finanziario statale importante, come è accaduto con celerità a seguito di Vaia. Questo tipo di emergenze infatti sono finanziate, sempre in base al d.lgs. 1/2018 dallo stato».

