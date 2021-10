Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEREN DEL GRAPPAIl Massiccio del Grappa è diventato un cantiere studio per il ripristino di superfici forestali danneggiate. Anche il territorio serenese è stato fortemente danneggiato dall'uragano Vaia dell'ottobre del 2018 e il ripristino del patrimonio arboreo è tutt'ora in corso. Proprio per questo, il gruppo operazioni forestali dell'università di Padova ha deciso di condurre un cantiere studio con il coinvolgimento delle unità...