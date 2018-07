Borgo Piave, nuove scalinate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RESTYLINGBELLUNO Non si rischierà più d'inciampare e, esteticamente, l'effetto sarà migliore. Le scalinate in porfido di Borgo Piave sono prossime al restyling. Una manutenzione richiesta da tempo dai residenti dell'abitato, caratterizzato proprio dalle gradinate che ne attraversano le vie. A far presente il problema all'amministrazione era stato il locale Comitato e l'assessore Biagio Giannone si era subito fatto carico della questione assicurando un intervento quanto prima effettuando, diverse settimane fa, un primo sopralluogo. Oggi...