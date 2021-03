Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO Abitanti sotto i 200mila e impennata di anziani, l'allarme del sindacato dei pensionati Cgil: «Oggi più che mai servono risorse per il welfare d'emergenza e contro lo spopolamento». La soluzione e la strada che lo Spi (Sindacato pensionati) Cgil propone alla politica ed in particolare alle amministrazioni locali per reperire le risorse welfare è solo una: le fusioni dei Comuni.L'ANALISI«Nel Bellunese crollano le nascite...