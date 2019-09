Bonus per matite e quaderni alle famiglie con basso reddito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOSTEGNOBELLUNO Alla cartoleria, anche quest'anno, ci pensa Palazzo Rosso. Via libera ancora una volta all'iniziativa Dote scuola, per aiutare le famiglie bellunesi alle prese con i costi del materiale scolastico. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta Massaro ha approvato il bando 2019 che va nella direzione di favorire il diritto allo studio dei ragazzi. C'è tempo fino al 16 ottobre per presentare la domanda. Ripartono le scuole e il Comune torna a promuovere gli aiuti a favore delle famiglie più deboli. Come in passato, l'iniziativa...