IMPRESEBELLUNO «Conferme dei bonus edilizi e impegno sull'allargamento delle comunità energetiche. Dal senatore Girotto sono arrivate buone indicazioni per le imprese. Abbiamo davanti un periodo storico che ci chiama a lavorare in squadra e la disponibilità mostrata dalla politica è un fattore positivo». Ad annunciarlo è la presidente di Confartigianato Belluno Claudia Scarzanella a margine dell'incontro online organizzato per ieri...