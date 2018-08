Bond: «Liberalizzate l'A27»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTABELLUNO Autostrada gratis. Per il rilancio del Bellunese, ma anche come indennizzo per «i tanti guadagni e i pochi investimenti». Lo chiede Dario Bond, che come tutti gli utenti della A27, fa prestissimo a fare due conti: quasi 10 euro per percorrere una sessantina di chilometri, da Cadola a Mestre; in pratica, quasi 15 centesimi a chilometro. Soldi che finiscono dritti dritti nelle tasche del Gruppo Atlantia (che nel solo 2017 ha contato a fine anno un utile netto di 998 milioni di euro). E le manutenzioni? I fatti di Genova...