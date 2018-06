Bond e Bard: «Il Governo ora deve darci l'autonomia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTABELLUNO Tutto sull'autonomia: les jeux sont faits, rien ne va plus. Belluno scommette sulla ruota di Roma. E chiede atti concreti al nuovo Esecutivo. Tanto più adesso che c'è una ministra veneta agli Affari Regionali. Della serie: o adesso o mai più. È di questo avviso il Bard. «Salutiamo con curiosità l'esperimento di questo nuovo Governo: una ministra veneta agli Affari Regionali e autonomie e quattro bellunesi in maggioranza devono portare risultati concreti per il nostro territorio - dicono dal movimento autonomista -....