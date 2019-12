Bolletta gas non pagata: un Natale al freddo

L'EMERGENZA

BELLUNO Natale al freddo per una serie di bollette mai pagate. Responsabilità di chi amministrava in passato? Di chi non ha mai pagato le bollette? Il problema è che il conto è diventato salato: si parla di 55 mila euro da saldare. Oggi si terrà una riunione tra la presidente dell'Ater, Ilenia Rento e il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Una vicenda ormai nota, ma ieri un nuovo messaggio sui social ha riacceso i riflettori sulla questione tanto da spingere il primo cittadino a convocare d'urgenza in municipio un vertice al quale arriveranno anche i vertici dell'ente delle case popolari.

LA RICHIESTA

«Egregio signor Jacopo Massaro, con rammarico posso solo dire che siamo alle vigilia delle feste, tra un giorno è Natale. Il condominio di proprietà del Comune di Belluno è ancora senza riscaldamento e acqua calda, sono oltre 2 mesi e 10 giorni che non mi faccio una doccia malgrado le mie numerose patologie, ci sono anziani e famiglie. L'assistente sociale sa ben poco, come già detto è un condominio a basso redditto».

LA VICENDA

I condomini sono al freddo e senza acqua calda. Al palazzo Ater di piazza Mazzini non è stato risolto nulla. O, meglio, il debito di 18mila euro riesumato dal fornitore lo scorso anno è stato colmato, ma mancano all'appello altri 55 mila euro circa. A pretenderli, giustamente, è il fornitore di gas Cristoforetti. Lo scorso autunno era già stata organizzata una riunione tecnica a Palazzo Rosso tra il sindaco Massaro, il direttore di Ater Agenzia territoriale edilizia residenziale Alberto Pinto e l'amministratore scelto dagli inquilini, che aveva fatto il punto sullo stato delle cose per capire come muoversi. Sono passati diversi mesi, ma chi abita in quel condominio è ancora senza gas. E domani sarà Natale. E le temperature sono destinate ad abbassarsi. La situazione a dir poco ingarbugliata è stata generata dal precedente amministratore del condominio, infatti, pare che qualcuno abbia pagato, ma risulti comunque in debito. Anche questo verrà verificato.

LA PRESIDENTE ATER

La questione insomma è ancora poco chiara. La presidente dell'Ater ha ben presente quale sia la situazione e ha fissato un incontro con il sindaco proprio per oggi. L'edificio è dell'Ater, ma due sale sono comunali. E così anche il Comune si dichiara parte lesa perché i suoi locali sono rimasti senza riscaldamento. «Vogliamo capire se esista una strada alternativa da percorrere per evitare il distacco e affrontare serenamente l'inverno erano le parole del sindaco Massaro due mesi fa-. Operiamo tuttavia con grande difficoltà perché è un impasse non generato dal Comune né da Ater ed è complicato entrare nel merito di gestioni condominiali private».

I CONTI

Il debito ha iniziato ad accumularsi dal 2014. Il fornitore del gas, Cristoforetti, sta chiedendo il saldo del buco ed è passato alle maniere forti sospendendo la fornitura. I 18mila euro pagati nel 2018, in parte saldati dagli inquilini, in parte da Ater e in parte dal Comune, sono poca cosa rispetto al conto presentato settimane fa: ora si parla di quasi 55 mila euro, di cui 21.183,07 accumulati nelle stagioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

Federica Fant

