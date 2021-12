LE DIMISSIONI

BELLUNO Il cambio di passo era nell'aria. Ieri l'ufficialità: Luigino Boito non è più presidente di Certottica. Un divorzio eccellente che non passa inosservato. Lo stesso Boito ha dato l'annuncio: «Ho pensato di anticipare il mio congedo per garantire un auspicato rinnovamento della governance di Certottica e Dolomiticert, per corrispondere alle attese di Anfao». Boito, che nel 1992 iniziò il percorso professionale come funzionario di Confindustria Belluno proprio per predisporre gli atti costitutivi di Certottica, avrebbe dovuto rimanere in sella fino all'aprile 2022. Il Consiglio lo aveva nominato, per il quinquennio 2016-2021, presidente di Certottica, responsabile del marketing (tra ottobre 2018 e luglio 2021 con carica di direttore generale ad interim). E' anche amministratore unico di Dolomiticert, in quanto società controllata da Cerottica. Nessuna porta sbattuta, assicurano tutti. Salutando, infatti, Luigino Boito ha assicurato «la più ampia disponibilità a completare ogni azione necessaria alla corretta gestione anche oltre il 31 dicembre 2021». Commento, quindi, sui tre decenni di impegno: «Anni tenaci, mai indifferenti, con la spinta a saldare l'esperienza di alcuni imprenditori illuminati con un gruppo di giovani plasmati a sostenere il continuo processo di sviluppo». Nel commiato non lesina nomi e cognomi: Caporossi e Vitaloni. Poi Astrid Galimberti e Cirillo Marcolin, Callisto Fedon, Michele Aracri, Renato Sopracolle. La Regione Veneto, da Floriano Pra a Elena Donazzan. «Senza dimenticare la solida partecipazione del Sistema camerale Veneto, Frav e Unione artigiani di Belluno». Si chiude così un cerchio. Con la provincia di Belluno spesso sugli scudi per quel riguarda il comparto degli occhiali. Anche con lui, che, va ricordato, è pure alla guida del Circolo Cultura e Stampa bellunese, avviene la crescita di Certottica (2,3 milioni di euro nel 2016, 3,5 milioni nel 2019, 3,2 nel 2020) e di Dolomiticert (850mila euro nel 2016, 1,8 milioni nel 2019, 2 milioni nel 2020).

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA



