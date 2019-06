Bocconi avvelenati: controlli ma gli autori la fanno franca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OFFENSIVABELLUNO Bocconi avvelenati, cosa fare quando se ne trova uno? È mai stato individuato qualcuno e punito per averne lasciati nei parchi o nei prati frequentati da animali? Abbiamo chiesto a Cristiano Fant del Movimento antispecista Siamo tutti animali e al comandante della Polizia locale Gustavo Dalla Cà, come ci si comporta e quali sono le misure di prevenzione che si stanno adottando. Da parte sua, il capo dei vigili non ricorda casi in cui si è riusciti ad individuare l'autore di chi cerca di avvelenare i cani attraverso...