Biotestamento: il vademecum del comitato etico dell'ospedale

SANITA'BELLUNO Tempo di bilanci per il Comitato Etico per la Pratica Clinica dell'Ulss 1 Dolomiti ad un anno dal suo insediamento avvenuto il 4 agosto 2017. I suoi componenti sono stati scelti in base a competenza, esperienza professionale e formazione in materia di bioetica e la presidenza è stata affidata al dottor Ermenegildo Francavilla, Direttore Area Medica Malattie Infettive dell'Ospedale di Belluno. IDENTIKIT DEL COMITATO È lo stesso presidente Francavilla a sottolineare e ribadire l'identikit del Comitato: «Siamo un organismo...