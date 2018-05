Bimbimbici oggi sui pedali: festa annunciata, tempo permettendo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se il meteo sarà clemente, oggi si pedala. Alle 9.30 al Parco Citta di Bologna viene fischiato il via all'edizione 2018 di Bimbimbici. A organizzarla, come sempre, la Fiab di Belluno. Il parco cittadino è il punto di partenza e di arrivo di un percorso che si snoda lungo via Tasso e viale Fantuzzi, Ponte degli Alpini e viale Strasburgo, via Alpago, via Cavarzano, via Tilman e via Pellegrin. Il ritorno in centro avviene attraverso via Simon da Cusighe e via Roma, quindi il passaggio per piazza Duomo e il ritorno al parco. Qui alle 11 è...