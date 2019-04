Bimbi volontari in erba a scuola di Protezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREUna mattinata dedicata ai temi del soccorso e della protezione civile, ma anche del corretto smaltimento dei rifiuti e del vivere in comunità secondo le regole dell'educazione civica. Una mattinata particolare, quella di ieri, per i circa 150 alunni della scuola elementare di Farra-Boscariz che hanno da una parte ricevuto il premio per la partecipazione all'iniziativa albero riciclone promossa dal Comune di Feltre e, dall'altra, hanno potuto conoscere l'attività della squadra feltrina cinofili da soccorso. Ma andiamo con ordine. La...