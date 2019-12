Bimbi autistici: aumentano i casi seguiti dall'Usl

FELTRE

Casi di autismo seguiti del distretto di Feltre dell'Usl Dolomiti in crescita: 30 solo nel corso del 2019. Fine anno e tempo di bilanci per il servizio età evolutiva di Feltre. Nel corso di quest'anno sono stati 30 i bambini con diagnosi dello spettro autistico o disturbo generalizzato dello sviluppo seguiti dall'Età Evolutiva di Feltre. In particolare, il Servizio accoglie e cura 18 minori con diagnosi dello Spettro Autistico e 12 bambini con diagnosi di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, con una equipe specialistica che effettua trattamenti riabilitativi ad hoc. «La complessità della casistica ha fatto emergere la necessità di un lavoro di rete, che per l'anno 2019 si è declinato attraverso due azioni mirate, la prima rivolta alla cittadinanza e la seconda agli addetti ai lavori spiega la responsabile dell'Età evolutiva Mara Frare che sottolinea anche come il trend delle diagnosi sono in aumento. Grazie ad un lavoro congiunto tra le equipe autismo del territorio è inoltre stato redatto quest'anno il Protocollo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Autismo per l'Usl Dolomiti. Il Protocollo ha definito il percorso diagnostico e una progettualità riabilitativa attenta anche alla fase di transizione verso l'età adulta, passaggio sempre delicato per la presa in cura.

L'AFFIDO

Rimanendo in tema sociale, è positivo il dato legato all'affido dei minori. Negli ultimi anni, grazie alle attività di promozione si registra un trend positivo di aumento di famiglie affidatarie. Dai 15 minori in affido del 2014 si è passati nel 2018 a 33 minori in affido, dato rimasto costante nel 2019. Di questi, è significativo il passaggio da 4 a 17 minori in collocamento fuori dalla propria famiglia. «Il 2019 è stato un anno ricco di eventi e di sinergie intorno al tema dell'affido familiare».

R.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA