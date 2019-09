Bimbi al parco San Cipriano dopo il restyling dei volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TAGLIO DEL NASTROBELLUNO Due giochi a molla, un castello in larice, un'altalena e una struttura per l'arrampicata. E non mancano i canestri per giocare a pallacanestro. I bambini del Castionese sono felici: per loro, grazie a una decina di volontari, ha avuto nuova vita il Parco giochi di San Cipriano. Ieri l'inaugurazione, con merenda per tutti a base di arrosticini e pizzette. Al momento ufficiale con le autorità, sono poi seguiti gli spettacoli di magia. Tutti, infine, alla frasca allestita là accanto, dove si è proseguito con la cena....