Bim, soldi alle Pro loco: mille euro per ciascuna

IL CONTRIBUTOBELLUNO Il Consorzio Bim mette mano al portafogli: le Pro Loco possono sorridere. In arrivo un contributo di 1.000 euro per ogni associazione. Non grandi cifre, certo. Ma grandi segnali. Di vicinanza al territorio e di appoggio all'attività portata avanti dai volontari. Il nuovo regolamento per l'assegnazione di contributi alle Pro loco del Bellunese è stato approvato ieri pomeriggio. Unanimità nell'assemblea del Consorzio dei Comuni. E non potrebbe essere altrimenti, visto il grande lavoro che le associazioni riescono a...