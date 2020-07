LA CONFERMA

BELLUNO Bruno Zanolla, sindaco di Quero Vas, guiderà il gioiellino dei sindaci per altri tre anni. Un'investitura all'unanimità. «Ho accettato con spirito di servizio, anche se avevo sottolineato che ritenevo opportuno un ricambio». Un incarico, è bene sottolinearlo, che Zanolla continuerà a svolgere mantenendo la sola indennità di primo cittadino. L'assemblea dei soci ha dato il via libera all'approvazione del Bilancio di esercizio del 2019. Un documento che ha ottenuto il via libera a maggioranza con due soli astenuti. Ad illustrare il provvedimento l'Amministratore Unico della società, Bruno Zanolla, coadiuvato dal presidente del Collegio sindacale, Alberto Dalle Mule.

I NUMERI

L'esercizio 2019 si è chiuso con ricavi netti di circa 10,9 milioni di euro, in crescita rispetto al 2018 per effetto delle buone performance del settore idroelettrico che ha beneficiato del favorevole andamento stagionale determinando una maggiore produzione di energia rinnovabile. «Il valore della produzione -rileva la nota della società- complessivamente di 12,3 milioni di euro, è ripartito in 6,4 milioni derivanti dal ramo gas e 4,2 milioni dal ramo idroelettrico (la restante parte deriva da attività residuali). I costi della produzione si attestano nel 2019 a 11,1 milioni di euro, in leggera crescita rispetto al 2018 per effetto dei costi di manutenzione programmata nel settore della distribuzione del gas. Positivo anche il margine operativo lordo, differenza tra ricavi e costi maturati, che ammonta a 1,2 milioni di euro, prodotto prevalentemente dal settore della Distribuzione gas. Tutti i margini dei settori gestiti dalla società risultano positivi e, come di consueto, tra tutti la migliore performance è data dal settore distribuzione del gas. L'utile generato, detratte le imposte molto elevate gravanti sul settore energetico, è complessivamente di 457 mila euro (ante imposte 779 mila euro), facendo registrare un incremento di 150 mila euro».

LA RASSICURAZIONE

«Si tratta di valore economico rilevante, puntualmente reinvestito nel territorio con opere ed infrastrutture a beneficio di Comuni e cittadini» commenta Bruno Zanolla. Ma è sul fronte del patrimonio che la società mostra le unghie: è salito a 35,4 milioni di euro rispetto ai 34,9 di fine 2018. «La società si conferma stabile, sana e solida spiega Zanolla ed è, per i comuni soci, una vera e propria cassaforte di valore».

IL FUTURO

«I temi dei prossimi mesi riguarderanno il modo per rafforzarci ulteriormente. Ma saranno i soci ad occuparsene». Alleanze? fusioni o acquisizioni? Impossibile dirlo ora. Uno dei temi ancora sul piatto (e che vede contrapporsi comuni di grandi dimensioni a quelli più piccole) è quello della raccolta rifiuti. Ieri non se ne è parlato ma nei prossimi mesi questo potrebbe essere un terreno a cui Bim Infrastrutture potrebbe affacciarsi. Fornendo supporto in un tema delicato come quello della raccolta della spazzatura. Primo passo una visione comune.

