IL RETROSCENABELLUNO «Non interrompiamo il dialogo, prendiamo atto che non ci sono i margini per farne uno». Il giorno dopo che al Consorzio Bim è saltato il banco, con la mancata elezione del sindaco di Comelico Superiore, Marco Staunovo Polacco, il referente provinciale della Lega a Belluno svela i retroscena e anticipa quello che succederà nella corsa per la poltrona più alta di palazzo Piloni. Quella del presidente Roberto Padrin, il...