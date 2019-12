Bim, futuro nell'idroelettrico punta alle grandi concessioni

IL BILANCIO

BELLUNO L'aria è tesa, ma i conti tornano. Approvato quasi all'unanimità, ieri pomeriggio, il Bilancio Preconsuntivo 2019 e il Piano Industriale 2020 2022 di Bim Infrastrutture. Messi da parte i toni pesanti e le accuse volate in sala durante l'assemblea precedente di Bim Gsp tra sindaci e l'amministratore unico di Giuseppe Vignato, i soci hanno lasciato parlare l'amministratore della società Bruno Zanolla. «La società dimostra di essere sana e solida ha affermato -, attiva nello sviluppo energetico rinnovabile della provincia. In questi e nei prossimi mesi continueremo, con i soci, nel percorso di analisi delle prospettive da dare alla società dopo la vendita delle reti gas. Tra le varie ipotesi, l'eventuale aggregazione con Bim Gsp ma anche l'acquisizione delle grandi concessioni idroelettriche in scadenza dal 2029. Valutazioni e prospettive che, naturalmente, faremo nelle sedi opportune con i Comuni». Il primo punto all'ordine del giorno era, per la verità, la gara del gas ma il tema è stato solo accennato perché ha trovato approfondimento nell'assemblea dell'Atem iniziata subito dopo.

I CONTI

Non ci sono sostanziali novità. Il biennio 2019-20 si prospetta in linea con le aspettative. L'utile, previsto per il 2019 in 1 milione di euro e 1,3 per il 2020, riassume una situazione economica, nei settori gestiti, sostanzialmente in netto miglioramento rispetto al 2018. Sono previsti, infatti, maggiori ricavi nel settore energetico grazie all'entrata in esercizio di alcuni impianti di produzione di energia. In salita il patrimonio netto. Nel triennio 2020 2022, infatti, si prevede un incremento fino al valore di circa 70,8 milioni di euro a fine 2022, ovvero con un aumento di 35 milioni di euro dal 2019. Questo dovuto all'effetto della plusvalenza conseguita con l'operazione di affidamento del servizio del gas.

GLI INVESTIMENTI

Se il 2019 non è stato scoppiettante su questo fronte, nel 2020 si preannunciano conti ben più importanti. Nel corso di quest'anno, infatti, per il settore metano i lavori eseguiti e programmati sono state piccole estensioni e allacci alla rete gas per un totale di 700 mila euro, mentre per il 2020 si prevedono maggiori investimenti pari a 1,9 milioni. Nel settore idroelettrico, sono in corso di realizzo gli impianti Ru delle Nottole a san Tomaso Agordino e Frison a Santo Stefano di Cadore, la cui ultimazione è prevista nel 2020 con un impegno economico di 1,9 milioni di euro per la conclusione delle opere. Il piano, inoltre, prevede una ristrutturazione delle linee per 7 milioni di euro, rimodulandone tassi e durate con un consistente risparmio finanziario.

A. Tr.

