Bilancio dell'Azienda approvato all'unanimità

FELTRE

Approvato all'unanimità il bilancio previsionale dell'azienda feltrina per i servizi alla persona, con elogi al presidente Angelo Dalla Costa ed a tutto il consiglio di amministrazione che in questi anni è riuscito a riportare serenità all'interno della consortile. È evidente però che le preoccupazioni non mancano, soprattutto per un'azienda che opera in ambito sociale, quindi inevitabilmente in perdita, e che viene salvata dagli utili della farmacia di Feltre. «La farmacia è il servizio che tiene in piedi il bilancio afferma il consigliere comunale Franco Debortoli -. Gli importanti lavori, previsti in primavera, creeranno un contraccolpo inevitabile per cui, bisogna prestare attenzione. Un'attenzione che va posta in virtù del fatto proprio che la farmacia è il traino del bilancio». «Ho sempre pensato che i servizi sociali dovessero essere gestiti più direttamente dal Comune afferma il consigliere Ennio Trento -. Devo ricredermi. Avere un'azienda ci permette di avere specialisti che operano per la gestione delle tante e variegate problematiche che ci sono al giorno d'oggi». Come illustrato dall'assessore al sociale Giorgia Li Castri, sono tante le nuove problematiche: dalle famiglie separate con giovani sempre più fragili, alla violenza sia sulle donne che sugli uomini, alle emergenze abitative. Trento punta l'accento anche sulla richiesta avanzata dall'Azienda di svolgere alcuni interventi di miglioria sulle strutture evidenziando che nel bilancio comunale ci sono solo 50mila euro. «Effettivamente ci sono degli interventi, anche molto rilevanti, da fare ammette il sindaco -. Sono esigenze emerse nel corso di quest'anno grazie ad un potenziamento del personale, sia da parte del Comune che dell'azienda, che hanno approfondito questi aspetti. Analizzeremo le problematiche e cercheremo le risorse necessarie per intervenire» afferma il sindaco. (E.S.)

