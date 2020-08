IL CASO

BELLUNO Palazzo Rosso dice sì alla Bicipolitana. Il progetto presentato da Fiab Belluno piace all'assessore all'ambiente e alla mobilità Alberto Simiele, che si è già messo al lavoro per attuarlo. «La proposta è ottima dichiara -. Non richiede grandi investimenti né grandi opere infrastrutturali, ma si tratta piuttosto di collegare i pezzi di ciclabili già esistenti attraverso piccoli interventi». Si partirà da via Garibaldi. La strada di collegamento tra piazza dei Martiri e piazzale Marconi oggi è a senso unico per i ciclisti, l'intenzione è quella di renderla a doppio senso di marcia per chi pedala. Un'idea che sembra non piacere per nulla ai residenti della zona e sulla quale il consigliere di opposizione Raffaele Addamiano ha già depositato in Comune un'interrogazione. Per tutta risposta Simiele invita a parlarne. È infatti fissata per mercoledì alle 20 in Sala Bianchi un'assemblea pubblica dedicata proprio a questo tema. «Se non tutti sono d'accordo allora vale la pena parlarne, ascoltare i pareri contrari e trovare insieme soluzioni spiega -. È l'inizio di un dialogo, quello di mercoledì prossimo, che poi avremmo intenzione di proseguire per ogni pezzetto di Bicipolitana».

LA PROTESTA

I residenti sono perplessi rispetto al doppio senso di marcia per le biciclette, perché temono possano ostacolare il via vai delle auto, il loro ingresso e l'uscita dai garage presenti lungo la via e creare, così, situazioni di pericolo. Le ragioni di entrambi i fronti verranno messe sul piatto mercoledì e si capirà, allora, quale soluzione adottare per permettere ai ciclisti che arrivano da via Feltre e dalla Panoramica di accedere al centro in tutta sicurezza senza dover passare per via Cavour, molto trafficata. L'idea è di organizzare altre assemblee con i cittadini laddove lo sviluppo del progetto incontrerà i dubbi o il parere contrario della popolazione. Intanto si inizia da via Garibaldi.

LE REGOLE

Per le restrizioni imposte dal Covid 19, infatti, nella sala saranno ammesse solo le prime 34 persone, che dovranno dichiarare, accanto al loro nome e cognome, il proprio recapito telefonico e di non avere febbre o sintomi di infezioni alle vie respiratorie. Durante l'incontro, poi, sarà necessario indossare la mascherina. Invitati ad aderire, in primis, tutti i portatori di interesse. È un primo passo, si diceva, perché la mobilità sostenibile è in cima all'agenda dell'assessore Simiele. «La Bicipolitana interviene con piccole opere come il cambio del senso di marcia, l'allargamento di un marciapiede, lo spostamento di un guard rail», spiega.

Alessia Trentin

