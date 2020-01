Biblioteca civica chiusa : l'Abm offre la propria

LA PROPOSTA

BELLUNO Non solo Fondazione Angelini, Isbrec e Libreria Tarantola. Anche la Biblioteca delle migrazioni Dino Buzzati apre le porte agli studenti rimasti senza la loro Crepadona. A darne notizia è proprio l'Associazione Bellunesi nel Mondo, all'indomani dell'annuncio da parte dell'assessore alla cultura Marco Perale e del direttore del servizio Giovanni Grazioli degli 80 posti lettura e studio disponibili nei tre spazi. Alla Bibilioteca civica, infatti, sono iniziati i lavori per la sua trasformazione in Mediateca delle Dolomiti e gli utenti sono stati costretti a traslocare. Nell'attesa dell'allestimento del servizio provvisorio a Palazzo Bembo i tre soggetti hanno messo a disposizione i loro spazi. Ora a questi tre si aggiunge l'Abm e lo fa con grande entusiasmo. «Abbiamo saputo della situazione che sta vivendo la Biblioteca civica e di come l'assessore Perale abbia comunicato che, come aule di lettura, siano disponibili quelle dell'Isbrec, della Fondazione Angelini e della libreria Tarantola dichiara il presidente Abm Oscar De Bona (nella foto) - aggiungo che a Belluno è attiva dal 2005 anche la Biblioteca delle migrazioni Dino Buzzati, con la propria sala lettura aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18». Una biblioteca che offre, oltre al servizio di interprestito, wifi gratuito e la possibilità di fare fotocopie in un ambiente silenzioso e consono per lo studio; una realtà posizionata a cento metri dal piazzale della stazione dei treni e quindi comoda da raggiungere. Segnalo quindi al Comune - conclude De Bona - che anche la nostra biblioteca può supportare la criticità che sta subendo la Biblioteca civica di Belluno». Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo: https://www.bellunesinelmondo.it/biblioteca/orari/. La Biblioteca di Palazzo Crepadona tornerà agibile tra un anno e mezzo, forse due e sarà triplicata negli spazi; con un nuovo utilizzo della metratura passerà infatti dagli attuali 1000 ai futuri 3000 metri quadri.

