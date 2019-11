Berton: «Donne, denunciate anche lo schiaffo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIORNATA INTERNAZIONALEBELLUNO «Mai accettare uno schiaffo, mai lasciar perdere, denunciare sempre, mai sentirsi in colpa. L'amore si nutre di rispetto». La presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton interviene nella giornata contro la violenza sulle donne, celebrata ieri. Mentre nei canali social dell'associazione degli industriali passavano i messaggi di condanna alla violenza con slogan come Mai girarsi dall'altra parte, e mentre l'associazione BellunoDonna rendeva noto come dall'inizio dell'anno a ieri siano state 134...