Berton: «C'è bisogno di infrastrutture»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO DOGLIONI«Congratulazioni e buon lavoro a Federico D'Incà. Mi auguro che con questa nomina le richieste del Bellunese trovino quell'ascolto che spesso a Roma non c'è stato indipendentemente dai vari colori politici». Così la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton saluta la nomina del bellunese Federico D'Incà a ministro per i Rapporti con il Parlamento. «È un ruolo importante di raccordo fra poteri legislativo ed esecutivo. Penso che sia il posto giusto per portare avanti partite importanti. Oltre ai temi...