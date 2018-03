Bergamo promosso sottotenente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAGGIROBELLUNO Nonostante gli appelli a diffidare degli estranei che chiedono soldi con le motivazioni più mirabolanti, un'altra persona è finita nella rete dei professionisti della truffa. È accaduto martedì mattina in via Vittorio Veneto dove una ottantenne del posto si è fatta convincere da un estraneo a consegnarli 2mila euro contanti e gioielli per altri 3mila. In cambio avrebbe avuto parte dell'eredità di 150mila euro lasciata dal padre del truffatore, soldato nella prima Guerra mondiale. Scontato l'epilogo: la donna è rimasta...