Benessere animale: sì allo sportello, ni al cimitero

SUL TAVOLOBELLUNO Non perde tempo la Commissione per i diritti degli animali: sì all'ufficio per i loro diritti, no al cimitero. Alla sua prima riunione il neo costituito gruppo ha già affrontato diverse questioni. Giovedì, a Palazzo Rosso, c'erano tutti: l'assessore e vice sindaco Lucia Olivotto, il consigliere Pier Enrico Lecis, il rappresentante delle associazioni animaliste Lorenzo Bortoluzzi e il medico veterinario dell'Usl Gianluigi Zanolla. Il primo incontro per la commissione, nata dopo l'approvazione in Consiglio del regolamento...