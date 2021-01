DA PALAZZO ROSSO

BELLUNO È stata approvata dal consiglio comunale di fine dicembre la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie di Palazzo Rosso. «Un'azione necessaria e di routine spiega l'assessore con delega alle partecipate, Francesca De Biasi - che va fatta a fine anno a seguito del decreto legislativo del 2016 del Testo unico delle società partecipate. Esso pone in capo al Comune socio l'obbligo di adottare annualmente un provvedimento di revisione del proprio portafoglio societario e di indicazione delle eventuali operazioni di razionalizzazione che ritiene opportuno adottare».

Tra le partecipazioni dirette, detenute al 100%: troviamo Sersa, Sportivamente Belluno, la Bellunum, Bim Gestione Servizi Pubblici, con una quota dell'1,4925%. La società è partecipata al 100 % dai Comuni bellunesi ad eccezione dei Comuni di Arsiè e Lamon, così come pure Bim Infrastrutture, con una quota di Belluno pari all'1,3280% del capitale sociale. Il Comune, oltre alla partecipazione indiretta in Bim Infrastrutture detiene altre partecipazioni indirette per il tramite delle società Bim Gsp e Bim Infrastrutture. Nella delibera è specificato il motivo per cui mantenere Sersa, che gestisce la casa di riposo: «La delicatezza dell'ambito operativo e la riconosciuta capacità della struttura di offrire un servizio di eccellenza trattando ogni aspetto legato all'assistenza degli anziani, rende opportuno il mantenimento della società senza aggregazioni con altre realtà societarie del gruppo». Anche per Sportivamente Belluno il Comune è convinto che: «La società risponde a tutti i criteri tecnici indicati dalla normativa e pertanto non sussiste l'obbligo di razionalizzazione. La gestione unitaria degli impianti, garantita dall'affidamento diretto ad una società in house, basata su un'ottica di bene comune, rende possibile un'ampia accessibilità alle strutture sportive». Infine uno sguardo alla Bellunum, che provvede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre alla gestione dei parcheggi. Anche lei risponde a tutti i criteri per essere mantenuta. «In un'ottica di area vasta, si sta procedendo all'ingresso nella compagine sociale di ulteriori Comuni interessati all'affidamento a Bellunum del servizio di igiene ambientale si legge nel documento -. Comunque, qualora il Consiglio di Bacino, in qualità di autorità d'ambito, a seguito dell'entrata in piena operatività e in base agli esiti delle indagini preliminari che sta svolgendo, dovesse decidere per una gestione unitaria della raccolta rifiuti nel territorio provinciale, saranno considerate le conseguenti ipotesi di aggregazione tra tutte le realtà societarie esistenti». (Fe.Fa.)

