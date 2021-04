Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEBELLUNO «Delle 5 persone in organico previste per l'area amministrativa ne abbiamo solo 2, una delle quali in part-time. Quindi siamo in seria difficoltà». La preoccupazione del procuratore Paolo Luca riguarda la cosiddetta area 3. Quella che, a Belluno, prevede 1 direttore amministrativo (vacante dal 2009) e 4 funzionari giudiziari. Il distretto della Corte d'Appello di Venezia ha pubblicati complessivamente 30 posti di direttore...