L'OPERAZIONE

BELLUNO Il cane Gerzy della guardia di finanza scova marijuana in tasca a un paio di ragazzi, due locali sono stati sanzionati e un ragazzo di 22 anni risponderà di ubriachezza molesta. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e coordinati dalla questura, con il contributo di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Belluno. Sono 15 gli operatori interforze impegnati nei controlli alla movida bellunese nell'ambito della manifestazione Belluno di sera, verifiche che anche in questa occasione sono state finalizzate a prevenire assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al mantenimento del distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei disposizioni di protezione individuale (le mascherine), oltre che al contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Sono state identificate 41 persone nei controlli e grazie al contributo di un operatore speciale, il cane Geerzy della guardia di finanza, due ragazzi entrambi del 2002 sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1,96 e 0,34 gr di marijuana e segnalati all'autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti. Sempre giovedì sera due locali del centro sono stati sanzionati amministrativamente: il primo per aver somministrato bevande da un bancone all'esterno del locale senza la prescritta autorizzazione e il secondo per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di strumenti di protezione individuale. A fine serata, intorno all'1.30, non è mancato chi, in preda ai fumi dell'alcool, ha pensato bene di disturbare l'operato degli agenti con urla e schiamazzi interrompendo più volte gli accertamenti. Per questo motivo un ragazzo di 22 anni è stato sanzionato per ubriachezza molesta. (fe.fa.).

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA