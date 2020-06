MANIFESTAZIONI

BELLLUNO Belluno, in controtendenza, riparte anche dalle manifestazioni. Misurata e rispettosa delle normative, la proposta del Consorzio Belluno Centro Storico promette di non creare problemi di sicurezza. Riparte così la rassegna estiva Belluno di sera che, da domani, si dipanerà per 8 settimane. Meno contenuti, perché i concerti e gli spettacoli di grande richiamo non ci saranno, ma più appuntamenti: così i commercianti salvano l'estate 2020. Ascom soddisfatto ringrazia, mentre i soci del Consorzio stanno ai nastri di partenza. «Il 2020 sarà un anno molto difficile, lo sappiamo commenta la presidente Annamaria Bristot -, intanto partiamo con questa prima manifestazione, storica perché questa sarà la 24esima edizione. Lo facciamo del tutto in controtendenza, mentre altre città cancellano le rassegne».

«Non ci manca la consapevolezza delle difficoltà e degli sforzi enormi a cui andremo incontro fa eco Massimo Capraro, tra gli organizzatori da sempre della kermesse, ma la forza del gruppo ci ha spinti a provare e a proporre una manifestazione più lunga in quanto ad appuntamenti, ma meno ricca di contenuti». Si inizia domani, poi le serate si ripeteranno ogni giovedì fino al 13 agosto primo agosto compreso, anche se sarà un sabato, perché è tradizione del capoluogo festeggiare l'avvio dei saldi tutti insieme, con lo shopping serale sotto le stelle. Dal 30 luglio al 2 agosto la proposta si arricchirà, anche, di 45 banchi del gruppo Street Food Village che prenderanno posto nei giardini centrali di piazza dei Martiri. Diversi locali proporranno musica dal vivo e sotto il portico di Palazzo Minerva ci saranno mostre ed esposizioni.

Mancheranno gli show di grande richiamo, dalle esibizioni con le moto ai nomi vip della musica, per non creare assembramenti. Per lo stesso motivo a porta Dante quest'anno non ci saranno le scuole di ballo con le loro esibizioni. In particolare il programma di domani porterà in centro i BuFunk Brass Band, gruppo musicale itinerante per le vie della città e sotto il portico di Palazzo Minerva Tonino Zampieri proporrà la sua mostra di sci storici. La musica dal vivo si potrà ascoltare al Bar Al Duomo, all'Enoteca Mazzini, all'Astor, al Caffè Deon e all'Insolita Storia. Non mancheranno i controlli, l'assessore Yuki d'Emilia ci tiene a sottolinearlo. Alle forze dell'ordine si aggiungerà una squadra di addetti alla sicurezza ingaggiata dal Consorzio. Il Comune, da parte sua, sottoscrive l'iniziativa. «Grazie per lo spirito e l'entusiasmo con cui state organizzando tutto questo le parole di d'Emilia -, sono contenta sia stata accolta la proposta del Comune di Belluno di ampliare il periodo». Confermati i giovedì estivi, già si pensa a far quadrare i conti per l'autunno e, poi, per l'inverno. Dopo l'annuncio di circa un mese fa, quando Bristot aveva messo in forse l'edizione dell'Ex Tempore per mancanza di fondi, oggi che il Comune ha assicurato di voler partecipare alla spesa, i commercianti guardano ai prossimi mesi con maggior serenità.

Alessia Trentin

