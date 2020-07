IL CONVEGNO

BELLUNO «Videosorveglianza, controlli, educazione e contrasto al degrado, anche attraverso la rigenerazione urbana»: così il sindaco Jacopo Massaro ha parlato venerdì al Maschio Angioino di Napoli. Il primo cittadino di Belluno è infatti intervenuto sul palco del 18esimo congresso nazionale Ali Autonomie locali italiane -, l'associazione di comuni, province, regioni comunità montane nata nel 1919 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese. L'inquilino di Palazzo Rosso è sceso nella città campana per intervenire sul tema La sicurezza delle città con il collega di Prato Matteo Biffoni, il presidente di Municipia Stefano De Capitani e il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri. L'ha fatto parlando di un tema che gli sta a cuore, vissuto e visto crescere in prima persona a Belluno, quello della rigenerazione urbana. Ha portato l'esempio del capoluogo bellunese, stabilmente in cima alle classifiche nazionali in tema di sicurezza. «Da un lato ha dichiarato al pubblico - si è lavorato molto sul fronte del controllo, rafforzando le collaborazioni con le forze dell'ordine e investendo sulla videosorveglianza che in pochi anni ha visto crescere e allargare il monitoraggio anche alle frazioni, seguendo le indicazioni di tutti gli attori sul fronte sicurezza. Dall'altro, è stato fatto un importante percorso educativo verso i più giovani: pensiamo ai progetti di educazione civica, alla Belluno dei bambini e dei ragazzi, alla storica e tradizionale attenzione al rispetto delle regole. L'educazione e la qualità della vita di una comunità sono fondamentali nel determinarne la sicurezza».

Il sindaco nostrano ha quindi sottolineato l'importanza degli interventi di rigenerazione urbana. «Consentono di sottrarre aree al degrado, diminuendo le difficoltà di carattere sociale delle città e trasformando zone ed edifici abbandonati in valore socio-economico ha spiegato -. Per questo, dopo gli stop e i rallentamenti che si sono registrati negli ultimi anni, ritengo sia importantissimo che il Governo riprenda con decisione questo tema». Un appello che ha visto il supporto anche del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, presente al congresso, il quale ha sottolineato come la rigenerazione urbana dovrà essere uno dei cardini dai quali ripartire.

