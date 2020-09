Le numerose predazioni da lupo dei giorni scorsi non smettono di far discutere. Belluno Alpina, tra le prime associazioni ad aver organizzato un incontro sulla questione, torna ad intervenire. Il presidente Gimmy Dal Farra fa capire che aiutare gli hobbisti serve a mantenere il territorio in ordine. Altrimenti il bosco si prenderà anche il prato rimasto sulle parti alte delle Prealpi. «C'è una voce molto importante che riguarda la pulizia del territorio all'interno del progetto antispopolamento Ronce 2020 fa notare Dal Farra -, che stiamo sviluppando insieme al comune di Belluno, Ponte nelle Alpi e Limana, coordinato dall'assessore al Lavori pubblici di Belluno, Biagio Giannone. Un progetto che riguarda le zone periferiche di Belluno, ampliato a Valmorel e a Quantin alto, per coinvolgere gli altri due comuni». Pulizia dei boschi e dei prati. «Servono quindi i contributi per lo sfalcio dei prati, proprio come avviene a Borgo Valbelluna», che ha messo a disposizione 55 mila euro: possono beneficiarne le persone che provvedono alla sfalcio dei terreni privati sui territori posti sopra i 300 metri, con priorità alle aree sopra i 600, con superficie non inferiore ai 2000 metri quadrati. «Sappiamo che le risorse sono poche. Quattro hobbisti hanno già abbandonato la zona delle Ronce, cosa si aspetta a fare qualcosa? Si cominci a ragionare al consorzio forestale. Che fine ha fatto la progettazione della strada silvo pastorale che collegherebbe La Grava a Valmorel? Chiediamo due cose concrete ai candidati alle regionali: mettere nelle condizioni di creare un Consorzio forestale a Belluno e la strada silvo pastorale perché servono azioni di slancio». Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA