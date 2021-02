LA SFIDA

BELLUNO Il 2022 non è più così lontano: serve iniziare a lavorare per il passaggio del Giro d'Italia nella montagna di mezzo. Belluno Alpina non vuole essere dimenticata. Dopo la lettera inviata in Regione per candidare il comprensorio compreso tra Alpago e Limana come una delle tappe della Corsa Rosa edizione 2022, oggi mette alle strette la politica perché passi ai fatti. Occorre, insomma, sistemare le strade per poter davvero sperare di ottenere il grande appuntamento sportivo. L'esperienza dei cantieri per i Mondiali di sci e poi per le Olimpiadi ha insegnato qualcosa, quanto meno a non tardare troppo con i tempi. «Come Belluno Alpina, lavoriamo a questa sfida ormai da quattro anni e i residenti di Ronce e Valmorel, così come quelli di Chies e Tambre, sono in attesa e aspettano gli sviluppi spiega Gimmy Dal Farra, presidente del sodalizio di cittadini -. I Comuni hanno avanzato una loro proposta chiara, con un arrivo in Nevegal passando per paesi come Limana, Canè, Piandelmonte, Ronce fino al piazzale e con una cronoscalata da Farra d'Alpago a Sant'Anna di Tambre. È un'occasione unica per unire le comunità e dimostrare di avere interesse ad investire nei borghi e nel combattere concretamente lo spopolamento». Inoltre coinciderebbe con i festeggiamenti per i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati. Però serve lavorare e farlo nei giusti tempi, per portare a casa la grande occasione, Belluno Alpina lo ricorda a cadenza regolare alla politica.

IL LAVORO

L'organizzazione della Corsa Rosa è sempre alla ricerca di nuovi percorsi, lungo strade di montagna che offrano bei panorami e attraversino borghi anche poco noti, ma le strade devono essere a posto. Per questo si chiede di far intervenire al più presto l'Unione Montana e si preme per la costituzione, entro quest'anno di un Consorzio Forestale in grado di prendersi cura del territorio. «Ora bisogna intervenire per la sistemazione di alcune strade proseguono dall'associazione -, e bisogna avviare i preparativi. La richiesta è già sul tavolo del presidente Zaia e ha lo scopo di organizzare una settimana piena di eventi per iniziare la stagione turistica al meglio, come meritano le Prealpi. Per questo, abbiamo chiesto interventi specifici all'Unione Montana affinché si sistemi la viabilità nei tratti già segnalati per non deludere le richieste di Rcs dopo i sopralluoghi fatti e dimostrare interesse verso le aree più svantaggiate e marginali. Queste terre ora più che mai hanno voglia e bisogno di ripartire: la nostra area prealpina, montana ma non di elevata altitudine, è stata presa d'assalto per le passeggiate nei periodi di tregua concessa dal Covid; serve un grande investimento per le terre marginali ma ricche di ambiente e natura, I tempi sono stretti, ma sufficienti». (A.Tr)

