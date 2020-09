L'APPUNTAMENTO

BELLUNO Iniziative senza sosta per l'Abm: fino al 30 settembre sono aperte le candidature per la XXI edizione del Premio Internazionale Bellunesi che hanno onorato la provincia di Belluno in Italia e all'estero, ideato dalla Provincia di Belluno con la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e del Rotary. L'appuntamento quest'anno è fissato per sabato 12 dicembre a Lamon. «Con riferimento al regolamento del premio - spiega l'associazione - potranno essere segnalate le candidature di personalità che si siano distinte all'estero e/o in Italia nei seguenti campi: economico, imprenditoriale e professionale; istituzioni, arte e cultura; sociale e solidaristico. Le segnalazioni, oltre che dai tre Enti promotori (Provincia di Belluno, Associazione Bellunesi nel Mondo e Rotary Club provinciali), potranno essere inoltrate dalle Famiglie Bellunesi in Italia e all'estero, dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno o, suo tramite, dalle associazioni della stessa rappresentante, dai Comuni della provincia di Belluno, altri enti pubblici di Belluno». Secondo quanto previsto dal regolamento le candidature dovranno pervenire all'Amministrazione della Provincia di Belluno entro e non oltre la data del 30 settembre 2020. Qualora non sia possibile, a dicembre, organizzare la consegna del Premio per motivi legati all'intensificarsi della pandemia o per misure di sicurezza troppo stringenti, le candidature saranno prese in considerazione per l'anno successivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici ABM al +39 0437 941160 o via mail a info@bellunesinelmondo.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA