Bellunesi all'estero: le opzioni per votare

VERSO LE POLITICHEBELLUNO Avranno tempo fino a lunedì prossimo, i bellunesi residenti all'estero che sceglieranno di votare in Italia alle elezioni politiche fissate per domenica 4 marzo. Lo ricorda la Prefettura di Belluno, dopo che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, lo scorso 29 dicembre, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, convocazione fissata, appunto, per domenica 4 marzo prossimo. I bellunesi residenti all'estero...