CENSIMENTO ISTAT

BELLUNO Non servivano i dati pubblicati dall'Istat (Istituto nazionale di statistica) per sapere quanto la provincia di Belluno sia in sofferenza rispetto a molti parametri che il lavoro prende in esame. Ma i dati del Censimento permanente messi nero su bianco resi noti dalla ricerca hanno un peso importante. E pongono un imperativo alla politica: cosa fare per dare un futuro al territorio provinciale? Nell'introduzione il corposo lavoro che è consultabile interamente in internet al sito dell'Istat, si legge: Oggi, come nel passato, la posizione dei territori e le risorse di cui dispongono concorrono a determinarne le opportunità di sviluppo. Tra i fattori più rilevanti attualmente vi sono la vicinanza (e i collegamenti) ai mercati e ad altri centri economicamente forti (a loro volta territori), il patrimonio culturale, ambientale, di capitale umano.

FA PEGGIO LA CARNIA

Ed in un territorio che soffre per una viabilità fragile, continuamente a rischio idrogeologico, i collegamenti diventano una variabile determinante per il suo sviluppo. Una parte importante della pubblicazione è riservata alle aree interne e in spopolamento. Scoprire che i comuni della vicina Carnia e dell'alta provincia di Pordenone stanno peggio di noi non è consolatorio; il censimento permette peraltro di verificare una volta di più che in Alto Adige, anche i comuni di alta montagna, sono invece contrassegnati da dati in controtendenza. Le aree interne della provincia di Belluno conoscono una tendenza costante allo spopolamento che dal 1951 arriva al 2019. In Comelico due comuni sono segnati da una crisi demografica continuativa: sono Comelico Superiore (che in quasi 60 anni ha quasi dimezzato la popolazione, passando da 4.102 abitanti nel 1951 ai 2.115 del 2019) e San Pietro di Cadore (più o meno identica la contrazione percentuale: da 2.883 a 1.597). Al confine regionale con il Friuli ecco Vigo di Cadore (dai 1.940 del 1951 ai 1.400 del 2019). Ma non è, evidenziano i numeri, un problema limitato ad alcune zone. In particolare lo spopolamento tocca quei comuni non interessati dai benefici dei fondi elargiti per quei territori al confine con regioni e province autonome. Alcuni esempi. Nel 1951 i due comuni zoldani Forno e Zoldo Alto contavano 6.003 abitanti; alla data del 2019 il Comune unico di Val di Zoldo non arriva a metà: 2.951.

DAGLI ANNI 50 AD OGGI

Ecco infine un elenco di comuni e per ciascuno il numero di abitanti all'alba degli anni Cinquanta e quelli registrati lo scorso anno. In Cadore: Zoppè da 491 a 197; Vodo da 1.184 a 841; Cibiana da 1.280 a 380; Ospitale da 814 a 264. In Agordino: Rocca Pietore da 2.654 a 1.202; Colle Santa Lucia da 677 a 352; Alleghe da 1.910 a 1.168; San Tomaso da 1.730 a 623; Vallada da 1.004 a 486; Canale da 1.818 a 1.096; Cencenighe da 1.996 a 1239; Rivamonte da 1.649 a 614; Voltago Agordino da 1.443 a 835; Gosaldo da 2.738 a 565. Feltrino: Sovramonte da 3.438 abitanti a 1.360; Fonzaso da 4.523 a 3.134; Lamon da 7.413 a 2.800; Arsié da 6.318 a 2.229. Alpago: Chies da 2.266 a 1.302; Tambre da 2.290 a 1.303.

Giovanni Santin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA