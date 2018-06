Bau park Belluno: l'idea piace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO BAU Park Belluno, ovvero un'idea nata dal basso per dare una nuova funzione ad un fazzoletto di città. Roberto Mares, cittadino di Belluno, l'aveva detto e l'ha fatto. La proposta lanciata la scorsa settimana all'assessore Biagio Giannone di realizzare un'area di sgambamento sotto il ponte Nuovo, in riva all'Ardo, oggi ha una sua pagina Facebook. Si chiama, appunto, BAU Park. Il progetto di un'area sgambo a Belluno. Io non mollo l'osso, ha già ottenuto la simpatia di 290 persone, è seguita da 293 ed è nata da meno di una...